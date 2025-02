Il Mistero del Fosso: un’indagine tra veleni, segreti e tradimenti porta alla sconvolgente verità

Il topicida e le nuove indagini

Tornato in ufficio, ordinò di fare due indagini differenti, mentre veniva confermato che vi erano tracce di topicida nei pantaloni del pigiama di Bruno, come risultava anche dall’autopsia. Sì, era stato avvelenato a piccole dosi fino a quando il cuore non aveva retto.

A quei tempi vi erano dei topicidi liquidi contenuti in barattoli di metallo. Vi erano diversi metodi per catturare i topi: l’asse con la pece, la gabbietta tonda con il formaggio dentro o la piccola tagliola.

Le tagliole erano di diverse grandezze, ma io mai ho visto un topo così preso. Anche delle gabbiette tonde ve ne erano di diverse misure, ma solo una volta ho visto un topolino dentro, originario, che poi era talmente piccolo che il mio gatto lo lasciò andare via dopo averci giocato un po’, anche lui per compassione. Ma l’asse con la pece era pericolosa per gli animali domestici, così come il topicida liquido.

Il giorno dopo, Rosa fu arrestata. Una delle colleghe di Lilly aveva visto aggirarsi nella zona di via Erbosa un Millecento furgonato a pareti di legno. Quello della Paradiso era aperto. Ora era facile far spiccare un mandato di arresto per occultamento di cadavere contro il panaio di Levane, un certo Paolo Del Bono, chiamato “Bacello”, che poi si trasformò in complicità in assassinio preterintenzionale e occultamento, dopo le sue dichiarazioni.

Per anni vi era stata la relazione del Bacello con Rosa, come si apprese dalle sue stesse dichiarazioni. Il segnale della morte e del necessario occultamento fu il caffè preso presso il Cacciatore. Rosa aspettò il panaio che arrivasse a portare i pani per la sera e il giorno dopo. Bacello, in un primo tempo, aveva preparato una buca alla Rassinata, ancora infestata da cani randagi, ma avendo fatto tardi per dover consegnare i primi pani e dovendo ritornare a Levane, non aveva pensato ad altro che buttarlo nel fosso.

Una conclusione un po’ rabberciata per quanto riguarda le condanne: la moglie fu condannata all’ergastolo, mentre Bacello ebbe 12 anni. Rosa uscì dopo 15 anni e si fece monaca, mentre Bacello, dopo aver partecipato a una serie di film erotici, morì di infarto nel ’66, dieci anni dopo essere uscito dal carcere.

Il Mistero del Fosso intrighi e segreti: le indagini di Volpicelli