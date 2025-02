Lumezzane travolgente, l’Arezzo cade 5-0: amaranto sprecone sotto porta

Nella 18ª giornata di Serie B femminile, l’ACF Arezzo esce con una pesante sconfitta dal campo del Lumezzane. Le padrone di casa dominano il match e si impongono con un netto 5-0, sfruttando al massimo le occasioni create, mentre le amaranto non riescono a concretizzare le numerose opportunità avute.

L’Arezzo parte aggressivo e nei primi minuti si rende pericoloso con Corazzi e Carcassi, ma Frigotto è attenta. Al 7’, il Lumezzane passa in vantaggio con Licari, lesta a ribadire in rete una respinta di Bartalini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le amaranto provano a reagire, ma al 21’ le lombarde raddoppiano con Pinna, che approfitta di una ripartenza per battere il portiere amaranto. Poco prima dell’intervallo, la numero 7 del Lumezzane firma la sua doppietta con un colpo di testa su punizione di Mauri, portando il punteggio sul 3-0.

Nella ripresa l’Arezzo prova a reagire, ma il Lumezzane chiude definitivamente il match al 52’ con Sule su calcio di rigore. Nonostante le numerose occasioni create dalle amaranto, le lombarde trovano anche il quinto gol con Begolli all’88’, che dal limite dell’area insacca nel sette.

Una sconfitta pesante per l’Arezzo, che paga l’imprecisione sotto porta e le difficoltà difensive contro un Lumezzane cinico e spietato.

Lumezzane: Frigotto (Gilardi 70’), Barcella, Viscardi, Pinna (Begolli 62’), Mauri (Dal Brun 68’), Sule, Galbiati, Puglisi, Licari, Zappa (Ghisi 45’), Nozzi (Asta 45’)

A disposizione: Gilardi, Ghisi, Ladu, Carravetta, Crotti, Begolli, Dal Brun, Redolfi, Asta

All. Nicoletta Mazza

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri Licco (Santini 79’), Carcassi (Fracas 45’), Corazzi, Bruni, Zito (Blasoni 68’), Prinzivalli (Fortunati 58’), Lorieri, Martino (Barsali 58’), Razzolini

A disposizione: Pieri, Fortunati, Blasoni, Orsenigo, Santini Margherita, Fracas, Taddei

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Licari (7’), Pinna (21’, 43’), Sule (52’ rig.), Begolli (88’)

Ammonite: Tuteri (25’), Ghisi (83’)

Angoli: 3-4

Recupero: 2’-3’