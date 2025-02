Confagricoltura Arezzo, già 80 iscritti ai corsi di potatura olivi: formazione per valorizzare il territorio e combattere l’abbandono

I corsi di potatura olivi organizzati da Confagricoltura Arezzo sono tornati anche quest’anno, con un grande riscontro da parte degli iscritti. Già 80 le adesioni per i corsi di livello base, che si terranno al Frantoio Paggetti di San Giuliano di Arezzo il 14 e 15 febbraio, e a Lucignano il 28 febbraio e 1° marzo. Il corso si articolerà in una giornata teorica il venerdì e una pratica il sabato, con il professor Franco Famiani, docente di Coltivazioni arboree all’Università di Perugia, come relatore. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

«L’obiettivo di questi corsi è formare nuovi esperti nella cura degli olivi, contrastando l’abbandono delle colture e preservando una tradizione agricola storica – spiega Gianluca Ghini, direttore di Confagricoltura Arezzo. L’olivo non è solo una risorsa agricola, ma un elemento fondamentale per il paesaggio e per la produzione di un alimento sano e di qualità.»

I corsi forniranno nozioni teoriche e pratiche sulla potatura a vaso policonico, una tecnica che permette di lavorare da terra, aumentando la sicurezza e riducendo il rischio di infortuni. Dopo il corso base, sarà possibile partecipare a un corso avanzato, che si terrà il 14 e 15 marzo all’azienda agricola Le Mura di Bucine. Quest’ultimo, dedicato alla memoria di Stefano Lachi, avrà anche uno scopo solidale: parte delle iscrizioni saranno destinate a sostenere l’Ospedale Meyer e l’associazione Parkinson Valdarno.

Per iscriversi, è possibile contattare lo 0575 905355 o inviare un’email a arezzo@confagricoltura.it.