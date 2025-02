Corso serale Istituto Buonarroti Fossombroni: aperte le iscrizioni!

Anche quest’anno l’Istituto Buonarroti Fossombroni presenta un’offerta formativa a tutto il territorio per i quattro corsi serali gratuiti di amministrazione finanza e marketing, servizi sociosanitari, costruzioni, ambiente e territorio, e sistemi informativi aziendali.

Il monte orario è ridotto rispetto a quello mattutino ed il 20% di attività viene svolta in Dad (Didattica a distanza) per andare incontro alle esigenze di molti studenti lavoratori.

L’offerta formativa valuta i crediti formativi, permettendo così alcune eventuali agevolazioni di percorso e si rivolge prevalentemente ai maggiorenni italiani e stranieri che hanno abbandonato il corso di studi e stanno cercando di rientrare all’interno del curriculum scolastico italiano.

I corsi serali, gratuiti, sono un’ottima possibilità per recuperare gli anni scolastici perduti o per chi ha scelto, in passato, di lasciare la scuola. Gli insegnanti, preparati ad affrontare le varie esigenze dell’utenza, sono disponibili a eventuali incontri con futuri alunni che desiderano analizzare nel dettaglio la loro situazione.

Per l’iscrizione è possibile o rivolgersi direttamente alla segreteria didattica che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 o il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30, oppure è possibile andare sul sito www.buonarroti-fossombroni.edu.it e consultare l’offerta formativa scaricando il modulo PDF.

Attraverso quello poter fare la preiscrizione.

Altrimenti, scrivere a corsoserale@buonarroti-fossombroni.edu.it.