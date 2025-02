Benvenuti, cari segni zodiacali, a questo primo giorno di febbraio! Se pensate che il mese scorso sia stato un po’ turbolento, preparatevi a iniziare febbraio con una dose di realismo. Oggi sembra che l’universo vi stia chiedendo di mettere un po’ da parte i sogni ad occhi aperti e affrontare le cose con una buona dose di pragmatismo. Ma niente paura, un pizzico di spirito di adattamento potrebbe farvi superare la giornata con un sorriso.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi la tua energia sembra un po’ fuori posto, come se avessi troppe cose da fare e poche risorse per farle. Non è il momento per grandi iniziative, quindi rallenta e cerca di fare un passo alla volta. Anche tu meriti un po’ di relax, no?

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi potresti sentirti più riflessivo del solito, come se avessi bisogno di fare chiarezza su alcune cose. Forse è il momento giusto per rivedere i tuoi obiettivi e fare un piccolo bilancio. Ma non preoccuparti, la calma ti porterà la lucidità necessaria per prendere decisioni sensate.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La tua mente è sempre in movimento, ma oggi sembra che tu stia facendo un po’ troppa confusione. Potresti sentirti sopraffatto dalle mille opzioni, eppure nessuna ti sembra abbastanza buona. È il momento di concentrarti su ciò che è essenziale e non disperdere le tue energie.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ sulle difensive oggi, come se fossi in modalità “protezione”. Probabilmente hai bisogno di tempo per riflettere e allontanarti da situazioni che ti creano disagio. Prenditi il tuo spazio senza sentirti in colpa. La tranquillità interiore è fondamentale.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Oggi potresti essere tentato di cercare attenzioni o fare un po’ di scena. Ma, spoiler: non è il momento per brillare come una stella. Inizia a concentrarti su cose più concrete e su come migliorare la tua situazione a lungo termine. La vera forza sta nel saper aspettare.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

La tua precisione ti aiuterà, ma oggi potrebbe esserci qualche imprevisto che ti farà perdere la pazienza. Non tutto seguirà il piano che hai in mente, ma prova a non lasciarti sopraffare. A volte la vita ha bisogno di un po’ di flessibilità per andare avanti.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi la tua capacità di negoziazione sarà messa alla prova. Sarà facile sentirsi in difficoltà nel trovare l’equilibrio, soprattutto in ambito professionale. Cerca di ascoltare le esigenze degli altri e fai uno sforzo per mediare senza perdere la calma.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Sei determinato, e oggi quella determinazione potrebbe essere una doppia lama. Se non sei attento, potresti diventare troppo testardo e rischiare di far saltare accordi importanti. Mantieni la mente aperta e non fermarti solo perché pensi di avere la verità in mano.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La giornata potrebbe sembrare più lenta di quanto ti piaccia, ma non c’è bisogno di forzare i tempi. Se rallenti un po’, potresti scoprire che le cose accadono più naturalmente. Approfitta della giornata per fare il punto su ciò che davvero conta.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi hai il vento in poppa, ma non esagerare. Se hai obiettivi ambiziosi, ricordati che non basta la forza di volontà per raggiungerli: servono anche tempo e pazienza. Fai un passo alla volta, e vedrai che arriverai lontano senza bruciarti.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Sembra che oggi tu possa essere in una fase di grande introspezione. C’è qualcosa che ti turba o che stai cercando di capire meglio. Non avere paura di passare un po’ di tempo da solo, per riflettere. Le risposte arriveranno quando meno te lo aspetti.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

La tua sensibilità è sempre una risorsa, ma oggi rischi di interpretare troppo le cose in modo emotivo. Cerca di fare un po’ di ordine nei tuoi pensieri e non lasciare che i piccoli problemi diventino montagne. Respira e vedrai che tutto si risolverà.