Addio a Severino Baldi, cuore amaranto e anima di Porta Crucifera

La città di Arezzo e il quartiere di Porta Crucifera piangono la scomparsa di Severino “Seve” Baldi, venuto a mancare il 25 gennaio all’età di 74 anni. Uomo dai mille volti, Severino era conosciuto non solo come tifoso appassionato dell’Arezzo Calcio, ma anche per il suo impegno culturale e sociale.

Ex funzionario della Banca Etruria, ha saputo trasformare il suo amore per la musica in una missione: organizzare eventi e concerti, spesso con finalità solidali, che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla comunità. Tra i suoi contributi recenti spiccano i concerti al “Tenda” delle band aretine e gli eventi musicali nella chiesa di San Lorenzo, dove la sua passione per le note si intrecciava con il desiderio di creare momenti di aggregazione.

Severino è stato anche una voce nota a Radio OK, dove per diverse stagioni ha condotto trasmissioni sportive, portando con sé l’entusiasmo e il calore di un autentico tifoso amaranto. Sempre presente e attivo nella vita del quartiere, il “Seve” era un volto amico per tutti e una figura di riferimento per Porta Crucifera.

Severino lascia la madre Angela, la compagna Sabina e la figlia Francesca, a cui tutta la comunità si stringe con affetto in questo momento di dolore.

I funerali si terranno lunedì 27 gennaio, alle ore 15.00, nella cappella della Madonna del Conforto nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato.

Porta Crucifera e tutta Arezzo ricordano Severino Baldi con un sorriso e un’eterna gratitudine: il suo spirito vivrà nel cuore della sua comunità, tra le mura di quel quartiere che tanto ha amato e nelle note della musica che continuerà a risuonare in suo nome.

Ciao, Seve. Non ti dimenticheremo.

(Credits foto: Manfredif Estherd)