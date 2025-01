L’Hellas Verona sfrutta al massimo, ma l’ACF Arezzo merita di più

La prima partita del girone di ritorno vede l’ACF Arezzo affrontare l’Hellas Verona in trasferta. All’andata, le ragazze di Ilaria Leoni si erano imposte con un netto 3-0, ma questa volta il risultato ha premiato un cinico Verona, capace di capitalizzare una delle poche occasioni create.

Il gol partita arriva al 32’ del primo tempo: un calcio di punizione battuto dalle padrone di casa si trasforma in un’occasione per Bernardi, che raccoglie una respinta corta e fulmina Bartalini con un tiro preciso. Nonostante l’iniziale svantaggio, l’Arezzo non si scoraggia e mostra grande determinazione, sfiorando il pareggio in più occasioni.

Le amaranto dominano la partita sul piano del gioco e delle occasioni, collezionando ben 12 calci d’angolo e rendendosi pericolose con Razzolini, Lorieri e Martino. La sfortuna, però, si accanisce: al minuto 80, una punizione a due in area calciata da Razzolini si stampa sul palo, negando il gol del meritato pareggio.

Nel secondo tempo, l’Arezzo aumenta il ritmo e continua a cercare la via della rete, ma la difesa avversaria e una grande prestazione del portiere Valzolgher riescono a tenere inviolata la porta dell’Hellas. Dall’altra parte, il Verona prova a sfruttare i contropiedi, ma la retroguardia amaranto si dimostra solida e attenta.

Nonostante la sconfitta per 1-0, mister Ilaria Leoni si dice soddisfatta della prestazione delle sue ragazze: “Abbiamo creato tanto e giocato con qualità. Ci è mancato solo il gol, ma questa partita dimostra che siamo sulla strada giusta.”

Con una prestazione incoraggiante come questa, l’ACF Arezzo può guardare con fiducia ai prossimi impegni. Il girone di ritorno è appena iniziato, e le amaranto hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere protagoniste. Prossima tappa: il ritorno tra le mura amiche, dove la squadra cercherà riscatto davanti ai propri tifosi.

Hellas Verona: Valzolgher, Bernardi (Duchnowska 70’), Peretti, Anghileri (Casellato 58’), Barro, Naydenova, Costa, Croin (Dellagiacoma 89’), Mancuso, Capucci, Corsi

A disposizione: Rubinaccio, Duchnowska, Manzetti, Nava, Veronese, Zanoni, Dallagiacoma, Casellato

All. Giacomo Venturi

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri (Fortunati 45’), Licco, Carcassi, Corazzi (Fracas 62’), Zito, Prinzivalli (Taddei 70’), Lorieri (Santini 87’), Toomey, Martino, Razzolini

A disposizione: Nardi, Bruni, Fortunati, Barsali, Lunghi, Santini Margherita, Perfetti, Fracas, Taddei

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Bernardi (32’)

Ammonite: Naydenova (63’)

Espulsi: Leccardi (64’)

Angoli: 1-12

Recupero: 2’-5’