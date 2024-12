Tamponamento a catena sull’Autostrada A1: una donna ferita, traffico bloccato

Alle ore 11:55 il 118 della ASL TSE è stato attivato per un tamponamento a catena che ha coinvolto numerosi mezzi sull’Autostrada A1, direzione Nord, tra il Km 373 e il Km 374, nel tratto tra Valdichiana e Monte San Savino.

Sono stati registrati due incidenti distinti. Il primo, al Km 373, ha coinvolto due autovetture con a bordo 4 persone. Il secondo, al Km 374, ha visto il coinvolgimento di ben 8 autovetture con un totale di 25 occupanti.

I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle ore 12 con 5 unità e due mezzi, supportati dall’elicottero Drago. L’elicottero ha calato gli elisoccorritori che hanno estratto dalle lamiere una persona ferita e collaborato con il personale sanitario per le operazioni di soccorso. Una donna di 53 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso di Arezzo in codice 2.

Sul posto sono intervenuti anche tre ambulanze: l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, l’ambulanza infermierizzata ANPAS di Foiano della Chiana e l’ambulanza BLSD della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Presenti inoltre le forze dell’ordine e ulteriori squadre dei Vigili del Fuoco.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, l’autostrada è stata momentaneamente chiusa al traffico in direzione Nord. La circolazione è stata ripristinata alle ore 13:30.