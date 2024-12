Furto al centro commerciale: tre cileni arrestati dopo rocambolesco inseguimento sull’A1

Rubano le borse dello shopping da un’auto parcheggiata al centro commerciale e fuggono lungo l’autostrada A1, ma finiscono in manette dopo uno scontro con la polizia. È quanto accaduto giovedì scorso, in una movimentata giornata per la polizia stradale di Arezzo.

Il tutto ha avuto inizio nel Valdarno fiorentino, nei pressi dell’outlet The Mall di Reggello. Tre giovani cileni, senza fissa dimora ma attivi nella zona di Roma, hanno saccheggiato un’auto carica di acquisti di lusso: sciarpe, cappelli e altri capi firmati per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Dopo il furto, i tre si sono dati alla fuga in direzione sud, probabilmente verso la capitale. La polizia stradale, allertata dell’accaduto, ha intercettato il veicolo sull’autostrada e intimato l’alt. I malviventi, nel tentativo di scappare, hanno però urtato l’auto della pattuglia, terminando così la loro corsa.

Arrestati sul posto, i tre sono ora accusati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.