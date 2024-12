Il velo dell’ipocrisia

Ogni giorno, nelle pieghe della società, si nascondono parole vuote, sorrisi di circostanza e promesse mai mantenute. L’ipocrisia si cela dietro una maschera ben levigata, capace di adattarsi alle situazioni più disparate. Apparire sinceri è un’arte che molti affinano, ma spesso è solo un guscio vuoto, privo di sostanza che nel tempo si rivela e cade il castello di carte. Chi ha investito in un rapporto che alla fine si rivela ipocrita ne esce distrutto. La falsità è una sorella stretta dell’ipocrisia: cammina al suo fianco, insinuandosi nei rapporti personali, lavorativi, persino nei legami più intimi.

Eppure, chi non ha mai indossato quella maschera? Per paura di ferire, di perdere una posizione, di essere giudicato. Forse è umano, ma c’è una linea sottile tra la diplomazia necessaria e l’inganno perpetuato. L’ipocrisia diventa velenosa quando non è più un mezzo per proteggere, ma uno strumento per manipolare. Si crea così un mondo dove il “dire” prevale sul “fare,” e il valore autentico delle persone si perde in un gioco di apparenze.

Nei rapporti umani, la falsità è come una ragnatela: sottile, ma capace di imprigionare la fiducia. Una bugia detta per convenienza, un comportamento simulato per ottenere un vantaggio, un complimento che sa di plastica… tutto questo crea ferite invisibili. C’è chi, abituato a questa danza di menzogne, non distingue più il vero dal falso, arrivando a credere alle proprie maschere. A forza di raccontare bugie, infatti, si finisce per perdere il contatto con la verità, anche con se stessi. Si confonde ciò che è autentico con ciò che è costruito, e la farsa diventa così radicata da sembrare la realtà.

Eppure, esistono anche relazioni autentiche, amicizie che resistono al tempo. Ho rapporti di lunga data, alcuni da più di quarant’anni, con persone con cui non ho mai avuto uno screzio. Nonostante le differenze, universi distinti e modi di pensare diversi, ci rispettiamo. Non ho mai percepito falsità da parte loro, ed è questo che alimenta legami solidi e sinceri. Forse il mio impegno nel proteggere un karma buono ha fatto la sua parte. Per me, il karma è una responsabilità preziosa, un principio ispirato alla filosofia zen che mi guida nel cercare di mantenere un equilibrio positivo con gli altri.

Ma qual è il costo di questa recita per chi vive di ipocrisia? La vita diventa un teatro in cui si recita senza mai abbassare il sipario. Per chi la subisce, invece, resta il retrogusto amaro di essere stato tradito, spesso senza una ragione valida. L’ipocrisia è un furto sottile: ruba autenticità e relazioni vere, lasciando in cambio una superficie luccicante ma fredda.

Forse non possiamo eliminare del tutto l’ipocrisia dal mondo, ma possiamo iniziare a riconoscerla e a limitarla. Essere autentici non significa dire tutto ciò che si pensa senza filtri, ma trovare un equilibrio tra rispetto per gli altri e fedeltà a sé stessi. Solo così possiamo spezzare il ciclo della falsità, scegliendo di essere veri in un mondo che spesso premia chi recita meglio.

Abbiamo bisogno di più autenticità, di parole che nascano dal cuore e non da calcoli opportunistici. Forse non tutti apprezzeranno questo cambiamento, ma chi resterà al nostro fianco lo farà per chi siamo veramente, non per ciò che fingiamo di essere.

E tu, quante maschere hai indossato ultimamente?

S.S.C.