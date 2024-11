Furti a Pratovecchio-Stia: denunciati tre uomini, recuperata parte della refurtiva

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno denunciato tre uomini, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato e ricettazione, in relazione alla sottrazione di pannelli isolanti metallici per un valore commerciale complessivo di 60.000 euro.

I furti, avvenuti tra gennaio e ottobre 2024 presso un’azienda di semilavorati industriali a Pratovecchio-Stia, hanno coinvolto prodotti in attesa di spedizione destinati a varie località nazionali ed estere. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia dell’amministratore delegato dell’azienda e hanno previsto l’analisi delle immagini di videosorveglianza, osservazioni sul campo e l’ascolto di testimoni.

Grazie a queste attività, i militari hanno identificato i presunti autori e individuato un luogo di deposito della merce rubata, situato in una pertinenza di un’abitazione privata. Una parte significativa dei pannelli isolanti è stata recuperata, per un valore di diverse migliaia di euro. Il proprietario del luogo è stato denunciato per ricettazione.

La merce, non ancora ceduta a terzi, è stata posta sotto sequestro e sarà restituita all’azienda danneggiata. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio condotte dai Carabinieri sul territorio casentinese.