San Miniato espugna il Palasport Estra: prima sconfitta casalinga per la BC Servizi Arezzo

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Le Patrie Etrusca San Miniato 59-74

Parziali: 22-19; 38-33; 50-54

BC Servizi: Scortica 6, Toia 16, Nica ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 8, Vagnuzzi 2, Kader 6, Terrosi, Bischetti. All. Fioravanti, Ass. Liberto

Le Patrie: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 7, Metzla 8, Menconi 18, Scardigli 2, Penco ne, Re 9, Marrocchi ne, Granchi ne, Ndour 23, Cravero 7. All. Martelloni, Ass. Menconi e Gori

La BC Servizi Arezzo incassa la prima sconfitta casalinga al Palasport Estra contro una San Miniato che, con un secondo tempo di altissimo livello, chiude il match con il punteggio di 74-59.

La gara inizia con un 5-0 degli ospiti, ma la reazione amaranto non tarda ad arrivare grazie alle triple di Toia che portano la SBA in vantaggio. Il primo quarto si conclude 22-19 per i padroni di casa. Nel secondo periodo, Arezzo tocca il massimo vantaggio sul 35-26 con una schiacciata spettacolare di Kader, ispirata da un eccellente assist di Toia. Tuttavia, San Miniato riduce lo svantaggio sfruttando rimbalzi offensivi e alcuni errori dalla lunetta dei padroni di casa, chiudendo il primo tempo sotto di 5 punti (38-33).

Nel terzo quarto, la musica cambia. Gli ospiti aumentano l’intensità e trovano il vantaggio con una tripla di Caglio al 25′ (44-45). La BC Servizi fatica in attacco e chiude il periodo in svantaggio di quattro lunghezze (50-54).

Nel quarto periodo, San Miniato allunga decisamente con un break di 12-0 guidato da Ndour e Menconi, mettendo in cassaforte il risultato. La difesa degli ospiti spegne ogni tentativo di rimonta amaranto, e gli uomini di coach Martelloni gestiscono con sicurezza il vantaggio fino al fischio finale.

Non c’è tempo per rimuginare su questa battuta d’arresto: mercoledì la BC Servizi sarà impegnata nella trasferta in casa di Castelfiorentino, con palla a due alle ore 21.

Nella foto di Angelo Bianconi, un time out di coach Fioravanti.