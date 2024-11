Arezzo sta accogliendo migliaia di visitatori per la tanto attesa Città del Natale, ma qualcuno ha pensato bene di regalarci un’altra installazione che, a detta di molti, avrebbe fatto invidia persino a Banksy: un ulteriore autentico cantiere a cielo aperto accanto al parcheggio Baldaccio, in via Baldaccio d’Anghiari.

Un utente della pagina Facebook Club dei Preoccupati Arezzo non ha esitato a sottolineare il paradosso: il Natale porta luci, decorazioni, mercatini e… una discarica con vista su uno degli ingressi principali della città. Forse un esperimento artistico? Forse un omaggio all’arte del riciclo?

E non finisce qui: senza considerare i vari lavori stradali sparsi ovunque e i cantieri fortunatamente ancora attivi dei giardini Porcinai o di piazza Giotto, questo ulteriore cantiere aperto, da anni o forse chiuso?, sembra essere il tocco finale di un’esperienza urbana che non passa inosservata.

Ci chiediamo: se il buon Baldaccio d’Anghiari potesse vedere questo spettacolo, cosa penserebbe? Magari avrebbe suggerito di trasformarlo in un presepe vivente industriale: ecco la capanna, ecco i rifiuti, e chissà, forse manca solo il bue meccanico e un asinello robotico per completare il quadro.

Ironie a parte, Arezzo è una città splendida e merita di brillare sotto le luci del Natale. Ma sarebbe fantastico se, insieme alle luminarie, ci ricordassimo anche dell’importanza di dare il benvenuto ai visitatori con una città impeccabile. Perché sì, l’accoglienza natalizia è fatta di mercatini, ma anche di cura e decoro urbano.

Siamo sicuri che il cantiere si trasformerà presto in una sorpresa da cartolina… o almeno lo speriamo. Nel frattempo, un consiglio: quando parcheggiate al Baldaccio, magari non guardate troppo a destra. 🎄🔧