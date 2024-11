Incidenti nella notte: tre interventi del 118 nel territorio aretino

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre, il 118 dell’Asl Tse è stato chiamato a intervenire in tre distinti episodi nella zona di Cortona e Civitella in Val di Chiana, che hanno richiesto il trasporto di quattro persone presso i pronto soccorso locali.

Primo incidente

Alle ore 1:22, a Cortona in via Lauretana, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Un giovane di 26 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in codice 2 (media gravità) al pronto soccorso di Arezzo. Sono intervenuti l’automedica della Valdichiana, la Misericordia di Cortona, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Investimento pedonale

Poco dopo, alle 1:59, sulla SR71 nei pressi di Mezzavia, una donna di 53 anni è stata investita da un’auto. La vittima è stata stabilizzata sul posto e trasferita in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Sul luogo dell’incidente hanno operato il BLSD di Castiglion Fiorentino, l’automedica della Valdichiana e le forze dell’ordine.

Incidente a Civitella in Val di Chiana

Il terzo intervento si è verificato alle 2:14 sulla SP21 a Civitella in Val di Chiana. Un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro che ha ferito una donna e un uomo, entrambi di 55 anni. La donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo, mentre l’uomo è stato ricoverato in codice minore all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti, che hanno caratterizzato una notte di intenso lavoro per i soccorritori.