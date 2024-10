Cortona, il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico

Meoni: «Dopo tre giorni di disservizio ancora non c’è una soluzione. Situazione di grave interruzione del servizio pubblico. Pronti ad ogni azione»

Dopo il guasto telefonico di fine settembre, Cortona fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso il centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia, anche svariati recapiti di servizi pubblici quali scuole, forze dell’ordine e autorità di protezione civile sono scollegati dalla rete da quasi 100 ore. Subito l’Amministrazione comunale ha proceduto all’apertura di ticket per la segnalazione guasti, a seguire ha inviato una Pec al gestore della telefonia fissa del Comune.

La risoluzione del problema, inizialmente indicata per la giornata odierna, è stata posticipata al 12 ottobre, secondo quanto accertato i problemi riguarderebbero anche altri gestori e quindi dovrebbero essere causati da un guasto su un canale di trasmissione dati condiviso da più compagnie.

«Non è pensabile che nel 2024 non si riesca ad avere una risposta dettagliata a seguito di un disservizio del genere – dichiara il sindaco Luciano Meoni – gli uffici comunali della Manutenzione si sono messi subito al lavoro per segnalare il problema e sono a disposizione dei tecnici per fornire la massima collaborazione. Chiediamo di conoscere le cause e siamo pronti a valutare ogni azione di tutela sia per l’Amministrazione comunale che per le imprese e le famiglie colpite dal disservizio».

Per garantire l’accesso ai servizi pubblici indispensabili, l’Amministrazione comunale ha attivato un numero mobile per la Polizia municipale che risponde al 3466299659. Per parlare con la Farmacia Comunale è possibile utilizzare il numero 3466301617. Gli altri uffici dell’Amministrazione comunale sono raggiungibili tramite le email reperibili al link https://www.comune.cortona.ar.it/amministrazione/uffici