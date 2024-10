Arrestato 45enne a Monte San Savino per traffico di droga e inosservanza degli obblighi familiari

I Carabinieri di Monte San Savino hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni, residente da tempo nella zona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo. L’uomo è stato condannato per traffico illecito di sostanze stupefacenti e inosservanza degli obblighi familiari, reati commessi nel corso degli anni a Monte San Savino e in altre località della provincia di Arezzo.

L’arresto è avvenuto dopo una serie di operazioni di monitoraggio e raccolta di informazioni sul territorio. L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni e sette mesi in regime di semilibertà. Completate le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Arezzo, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.