Il Tennis Giotto è campione d’Italia con le squadre maschili Under14 e Under16

Due titoli italiani in un solo giorno per il Tennis Giotto. Il circolo aretino ha scritto la storia con la vittoria, in pochi minuti, di un doppio scudetto con l’Under14 maschile e con l’Under16 maschile, a cui si aggiunge l’ottimo quinto posto nazionale conquistato dall’Under14 femminile.

Tre formazioni su tre, dunque, sono riuscite a lasciare il segno sulle finali dei Campionati Italiani a Squadre, consacrando nuovamente il Tennis Giotto tra i movimenti d’eccellenza del tennis giovanile nazionale e mettendo in bacheca il terzo tricolore di questa stagione dopo che, a inizio settembre, Zeno Roveri si era laureato campione d’Italia nel doppio Under14.

Quest’ultima atleta è stato tra i protagonisti del successo dell’Under14 maschile insieme a Brando Andreani e a Pietro Bramanti, andando a migliorare il terzo posto ottenuto da questa squadra ai Campionati Italiani del 2022 nell’Under12.

La formazione aretina, guidata dal maestro Giovanni Ciacci, ha debuttato alle final eight di La Spezia con i successi per 2-0 sull’At Napoli ai quarti di finale e per 2-1 sul Cs Plebiscito Padova in semifinale che hanno aperto le porte per la finalissima contro l’Eur Sporting Club di Roma. I singoli erano terminati in perfetto equilibrio per la vittoria di Roveri e la sconfitta di Bramanti, dunque a risultare decisivo è stato il doppio con la coppia Bramanti-Roveri che si è imposta al terzo set e che ha così messo a segno il punto decisivo per lo scudetto.

Un simile cammino è stato vissuto a Cattolica dall’Under16 maschile con Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, tre ragazzi che stanno lasciando il segno con continuità in ogni categoria giovanile dopo la vittoria del titolo italiano nell’Under12 nel 2020 e il terzo posto nazionale nell’Under14 nel 2022.

I quarti di finale e le semifinali hanno visto il Tennis Giotto superare per 2-0 prima il Tc Rungg di Bolzano e poi il Ct Pontedera, meritando l’accesso alla finale dove l’avversario è stato, anche in questo caso, l’Eur Sporting Club. La squadra, allenata dal maestro Alessandro Caneschi e sostenuta a bordo campo dal presidente Luca Benvenuti e dal direttore sportivo Francesco Benci, ha registrato la vittoria di Ciurnelli nel primo match dei singoli, poi i romani hanno pareggiato i conti contro Lorenzo De Vizia, infine la coppia Ciurnelli-De Vizia ha chiuso la pratica al doppio con i punteggi di 6-4 e 6-4.

Dopo aver festeggiato questa vittoria, Ciurnelli vivrà ora l’emozione di partire alla volta di Parma dove fino a domenica 29 settembre giocherà i Campionati Europei Under16 con la maglia della nazionale italiana.

Un risultato di assoluto rilievo è stato raggiunto infine a Firenze dall’Under14 femminile che, alla prima esperienza alle finali del Campionato Italiano a Squadre, ha centrato il quinto posto con Gaia Donati, Carlotta Melani e Bianca Vannelli. I quarti di finale hanno regalato l’unica amarezza alla formazione accompagnata dal maestro Paolo Rossi con la sconfitta per 2-1 contro il Green Garden Venezia, poi le ragazze hanno vinto 2-0 con il Circolo Canottieri Aniene di Roma e hanno archiviato la manifestazione con il 2-0 sul Villaforte Tennis (Al) firmato dai successi nei singoli di Donati e Vannelli. «Queste squadre resteranno nella storia del circolo – commenta il direttore sportivo Benci. – Mai, prima d’ora, avevamo conquistato due titoli italiani a squadre in una sola stagione: ringraziamo i nostri ragazzi, le nostre ragazze e i nostri maestri per aver confermato il Tennis Giotto tra le migliori realtà in assoluto del tennis giovanile nazionale. Un ringraziamento pure al presidente Benvenuti per la passione e la vicinanza con cui ha seguito il percorso anche di queste squadre giovanili».