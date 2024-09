Andrea Uccellini trionfa in Romania e porta l’Italia sul tetto d’Europa

Andrea Uccellini continua a collezionare vittorie a livello internazionale, consolidando la sua reputazione come giovane promessa del motocross.

Il talentuoso pilota del Borgo ha recentemente ottenuto un nuovo straordinario successo in Romania, dove, a Bucarest, si sono svolte le gare del Campionato Europeo per Nazioni. Grazie alle sue vittorie in entrambe le manches nella categoria 85cc, l’Italia ha conquistato il titolo europeo, confermandosi sul gradino più alto del podio.

Un trionfo personale per Andrea e un importante risultato di squadra per l’Italia, che grazie a lui ha vinto il prestigioso trofeo. L’Amministrazione Comunale e tutta la comunità esprimono grande orgoglio per le imprese del loro giovane campione.