L’assessore Federico Scapecchi ha presentato l’evento “Battleground 3×3”, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con l’Asd Villa Severi Pheasants, rappresentata dal presidente Giosuè Cabitta.

“È una novità per Arezzo – ha detto Scapecchi – grazie alla collaborazione con una realtà locale. Il basket 3×3 è molto popolare negli Stati Uniti e vogliamo renderlo familiare anche qui, ospitandolo in centro per attirare cittadini e turisti e offrire uno spettacolo ai giovani e meno giovani. Dopo la Giostra del Saracino, dedicheremo una parte del torneo alle squadre dei quartieri”.

Cabitta ha ricordato: “Abbiamo iniziato con piccoli eventi di beneficenza a Villa Severi e ora vogliamo portare il basket in un luogo strategico del centro. L’obiettivo è rendere questo sport accessibile a tutti.

Durante l’evento ci sarà anche un servizio fisioterapico per gli atleti.

Ringraziamo tutti gli sponsor, in particolare Free Energy”.

L’appuntamento è da venerdì 28 a domenica 30 giugno in piazza San Jacopo, dalle 9 alle 17 per i tornei under con 8 squadre, e dalle 17 alle 23 per il torneo senior con 16 squadre.

La domenica sarà dedicata al torneo dei quartieri.