Infortunata soccorsa in una zona boschiva a Cortona, trasportata in ospedale con l’elicottero Drago

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti nella località Montanare, nel comune di Cortona, per soccorrere una persona rimasta ferita in una zona boschiva.

La squadra è giunta sul posto a piedi, percorrendo un sentiero impervio per raggiungere l’infortunata. Dopo aver immobilizzato l’arto ferito, la persona è stata recuperata dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e trasportata all’ospedale di Arezzo.

Sul posto era presente anche il personale del 118 per prestare ulteriore assistenza