Incidente stradale sull’A1: camion ribaltato coinvolge autovettura ferma

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 352.

Un camion, che trasportava olio, si è ribaltato, coinvolgendo un’autovettura che era ferma in corsia di emergenza.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’incidente, e i Vigili del Fuoco si sono prontamente recati sul luogo per prestare soccorso. La scena si presentava complessa a causa del ribaltamento del camion e della fuoriuscita di olio sulla carreggiata, che ha reso l’area particolarmente pericolosa e scivolosa.

Il conducente del camion, rimasto intrappolato nella cabina del veicolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco.

Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo alle cure del personale sanitario presente sul posto. Le condizioni del conducente, seppur serie, non sembrano al momento mettere in pericolo la sua vita.

Fortunatamente, l’autista dell’autovettura ferma in corsia di emergenza non ha riportato ferite gravi.

Tuttavia, il traffico sull’A1 in direzione nord ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code che si sono formate a causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un possibile malore del conducente del camion o un guasto meccanico.

Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per rimuovere il veicolo incidentato e ripulire l’olio disperso, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima la normale viabilità.