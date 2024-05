Incidente sulla SR 69: è morto il motociclista 53enne

Non ce l’ha fatta Alessio Calabassi, il motociclista 54enne coinvolto ieri in un grave incidente stradale lungo la Sr 69.

L’uomo, residente nella frazione di Levane, è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, inclusi l’uso del defibrillatore e il massaggio cardiaco, le condizioni di Calabassi sono apparse subito critiche.

Trasportato d’urgenza al policlinico senese Le Scotte in codice 3, è stato sottoposto a immediati accertamenti e manovre salvavita, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati inutili. Alessio Calabassi è deceduto nel pomeriggio.

La comunità di Levane è sotto shock per la perdita improvvisa di un caro concittadino, ricordato da tutti per la sua passione per le moto e la sua generosità.

Il centauro 53enne lascia la moglie e due figli.