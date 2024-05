Rissa a Camucia: sette persone denunciate

A seguito di immediate indagini di polizia giudiziaria, i carabinieri della Stazione di Camucia, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria aretina sette persone coinvolte in una rissa.

I soggetti denunciati, di diverse nazionalità estere, sono accusati di aver preso parte alla rissa avvenuta per futili motivi nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2024, presso un noto esercizio pubblico di Camucia.

L’episodio è stato filmato e diffuso sui social media, attirando l’attenzione delle autorità.

Nel corso delle indagini, uno dei partecipanti è stato ulteriormente denunciato per lesioni personali ai danni di uno dei gestori del locale e per danneggiamento, avendo rotto una vetrata del locale commerciale.