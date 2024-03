La Provincia di Arezzo diventa la Casa dei Comuni: un nuovo paradigma di collaborazione e servizi territoriali

l Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha lanciato con successo il progetto “Casa dei Comuni” per consolidare il supporto e la collaborazione tra l’ente provinciale e i Comuni del territorio.

Questa iniziativa, basata su principi di governo partecipato e responsabilità condivisa, mira a promuovere buone pratiche, attivare processi e fornire servizi strategici per migliorare l’efficacia delle amministrazioni locali.

Attraverso servizi come la stazione appaltante qualificata, il Portale WebGIS e la formazione del personale, la Provincia si propone come punto di riferimento per i Comuni, garantendo una gestione territoriale più efficiente e moderna.

Il sostegno entusiasta di figure come Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena e Responsabile di ANCI Innovazione, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per il territorio e la sua continuità nel favorire la collaborazione e l’innovazione a livello locale.