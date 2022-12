Amen Scuola Basket Arezzo-Stosa Virtus Siena 66-64

Parziali: 16-9; 32-30; 48-44

Amen: Lici 1, Veselinovic 11, Fornara 11, Lanucci, Filippeschi, Rossi 9, Cavina, Terrosi 5, Castelli 8, Giommetti 10, Pelucchini 11, Provenzal. All. Evangelisti Ass. Liberto

Stosa: Cacciatori 10, Berardi 4, Bartoletti 11, Banchero 6, Caridi 8, Bruttini 6, Bianchi 3, Aminti, Olleia 2, Costantini 5, Imbrò ne, Calvellini 9. All. Franceschini Ass. Braccagni e Papi

Successo di misura dell’Amen Scuola Basket Arezzo che batte al Paalsport Estra la Stosa Virtus Siena con il punteggio di 66-64, guadagnandosi l’accesso alla Final Four di Coppa Toscana Trofeo Piperno.

Gli amaranto hanno bissato il successo ottenuto in campionato in una gara dove entrambi gli allenatori hanno dato ampie rotazioni a tutti i propri giocatori.

Parte bene l’Amen con Pelucchini e Veselinovic che mettono la propria firma sul 16-9 con cui si chiude il primo quarto, la reazione ospite però non tarda ad arrivare e punto su punto la Virtus rientra a contatto con la SBA.

All’intervallo sono due le lunghezze di vantaggio per i ragazzi di coach Evangelisti (32-30). Al rientro dagli spogliatoi Fornara apre le marcature con due triple consecutive che permettono ad Arezzo di tenere sempre la testa avanti senza che però gli amaranto riuscissero ad operare un netto break.

Al 30′ SBA avanti 48-44, con gli ospiti che ribaltano l’inerzia della partita ad inizio ultima frazione.

Un parziale di 9-0 permette ai ragazzi di coach Franceschini di trovarsi per la prima volta in vantaggio, all’Amen servono una tripla del capitano Castelli e un gioco da tre punti di Terrosi per ritornare avanti (54-53).

In difesa salgono i giri degli aretini che innescano Rossi e Veselinovic per guadagnare qualche punto di vantaggio che Arezzo mantiene fino alla fine date le imprecisioni senesi negli ultimi giri di lancette.

Il canestro di Calvellini sulla sirena serve a fissare il punteggio finale sul 66-64 in favore dell’Amen SBA.

Adesso per gli amaranto si aprono le porte della Final Four di Coppa Toscana che si disputerà nei primi giorni di Gennaio in una sede ancora da stabilire. Sabato però ritorna il campionato e l’Amen deve cercare di interrompere la striscia negativa di due partite in una trasferta storicamente molto complicata sul campo del Valdisieve di coach Pescioli.