I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti questa mattina alle ore 11:30 nel comune di Cortona in Via di Burcinella, per una esplosione con successivo incendio di un’ abitazione.

Una donna quarantenne in in stato interessante è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco.

Nell’abitazione, che al momento risulta inagibile, vivono in tutto tre persone.

Dalle prime informazioni, a provocare l’esplosione sarebbe stata una bombola di gas malfunzionante.

In aggiornamento