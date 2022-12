Sarà processato per rapina, estorsione, minacce e porto d’armi bianche il rapper Walid Rakia, alias Montana, il ventenne a capo della baby gang che terrorizzava i giovanissimi aretini, derubandoli e malmenandoli a più riprese.

Il giovane fu arrestato nel marzo scorso

Il processo ha la prima udienza fissata il 17 gennaio.

Rinviato a giudizio anche un ventenne albanese coinvolto negli stessi motivi.

Lo ha stabilito il giudice Stefano Cascone al termine dell’udienza preliminare che si è svolta questa mattina.

Il ventenne attualmente è detenuto a Cremona per non aver rispettato gli arresti domiciliari.

Prima dell’udienza di oggi, la Cassazione aveva respinto un suo ricorso per essere processato in un’altra città e non ad Arezzo, per timore di pregiudizi nei suoi confronti, ma questa circostanza non è stata riconosciuta dalla Corte si Cassazione.