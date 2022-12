Si tratta di volumi nuovi e usati di narrativa, saggistica, arte, libri per bambini, posseduti in più copie, donati dagli utenti o destinati al macero.

La biblioteca, infatti, elimina dopo controlli accurati, in coerenza con le sue politiche d’acquisto e la carta delle collezioni, quelli ad esempio sostituiti con edizioni più aggiornate o comunque reperibili in altre biblioteche della Rete documentaria aretina.

I libri in vendita si possono trovare in apposite ceste o tavoli allestiti presso il front-office o la Sezione Ragazzi.

I proventi saranno utilizzati per comprare libri nuovi.

Gli orari delle due sedi: a quella principale si accede dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

La Sezione Ragazzi segue invece il seguente orario: lunedì, venerdì e sabato 8,30-13,30 e martedì, mercoledì, giovedì 14,30-19,30.

Biblioteca Città di Arezzo: 0575377904 – eventi@bibliotecaarezzo.it