Grande edizione della Maratonina città di Arezzo illuminata da uno splendido sole e temperature più estive che autunnali.

Dominio africano, keniano in particolare con le vittorie a tempo di record della gara di Bernard Wambua in campo maschile (1h00’51” a percorrere i 21,097 Km) e di Winfrida Moraa Moseti (1h07’58” ta le donne).

Oltre 850 partecipanti alla gara agonistica, alcuni hanno scelto la 10 Km, più oltre 300 nella non competitiva.

Ottima come sempre l’organizzazione della Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti coadiuvato da diversi collaboratori.

Partenza da via Crispi, arrivo in via Roma, due giri di un percorso nel cuore di Arezzo. Alla fine gran duello fra i keniani Wambua e Nyakundi risolta a favore del primo allo sprint.

Terzo il burundiano Therence Bizoza.

Per trovare il migliore dei non africani, occorre andare al 15esimo posto che ha conquistato l’islandese Andresson. Primo italiano Massimi, 17esimo.

Tra le ragazze splendida prestazione della grande favorita, la keniana Winfrida Moseti che ha stabilito il nuovo primato della Maratonina di Arezzo col tempo di 1h07’58”, seconda la connazionale Veronicah Maina, terza un’altra keniana, Theresa Omosia. Prima italiana e non africana, l’aretina Valentina Mattesini giunta 12esima.

L’assessore allo sport del comune di Arezzo, Federico Scapecchi ha corso la 10 Km.