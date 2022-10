L’Arezzo supera di misura la Flaminia su rigore

90′ + 5′ – L’Arezzo supera di misura la Flaminia grazie al rigore trasformato da Settembrini. amaranto a punteggio pieno dopo cinque giornate.

90′ + 1′ – Contropiede Arezzo, prima Pattarello poi Diallo in rovesciata non trovano il gol per merito della difesa di casa.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Flaminia con cinque uomini nel reparto offensivo alla ricerca del pari.

83′ – Esce Convitto per Bruni.

78′ GOL AREZZO: Settembrini non sbaglia e corre sotto il settore per festeggiare il primo gol con la maglia amaranto.

77′ – Rigore per l’Arezzo tocco con la mano in area su iniziativa di Pattarello.

75′ – Cross di Convitto, gira Pattarello di testa ma la palla viene alzata da Della Pina sopra la traversa.

72′ – Traversa di Risaliti su calcio d’angolo di Settembrini.

65′ – Ancora Della Pina decisivo con un intervento su un tiro da fuori.

59′ – Pattarello serve nell’area piccola Convitto, pallone che scorre a fil di palo.

56′ – Dentro Diallo e Castiglia, fuori Boubacar e Bianchi.

54′ – Acrobazia di Abreu in area, palla fuori di poco.

52′ – Pattarello su punizione manda Convitto a tu per tu con Della Pina, l’estremo difensore manda in angolo.

47′ – Pattarello apre per Boubacar, pallone a lato.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Entra Pattarello per Bramante.

45′ + 2′ – Termina il primo tempo. Ultima occasione un corner per l’Arezzo con deviazione di Boubacar che esce a lato.

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – Sirbu segna sfruttando un corridoio centrale ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

38′ – Abreu scheggia la traversa con un colpo di testa su assist di Sciamanna.

35′ – Bramante dal limite manca di poco il bersaglio.

33′ – Sirbu ci prova con un diagonale, Trombini manda in angolo.

32′ – Settembrini si gira in area, Della Pina blocca in due tempi.

25′ – Convitto mette al centro per Boubacar, tiro centrale e Della Pina blocca.

21′ – Problemi fisici per Gaddini, entra Convitto.

15′ – Sirbu prova con un pallonetto a sorprendere Trombini, il pallone è fuori misura.

13′ – Lancio per Boubacar che conquista un angolo costringendo Della Pina all’uscita.

8′ – Ci prova anche Settembrini, respinge Della Pina.

6′ – Gaddini si accentra e impegna Della Pina dal limite. Prima occasione dell’incontro.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-4-2): 1 Della Pina; 2 Pagliari, 4 Fumanti, 6 Mattia, 3 Lo Curto (42′ st 19 Ancillari); 7 Sabattini (25′ st 16 Celentano), 8 Marchi (47′ st 18 Mandorlini), 5 Garufi, 11 Sirbu; 10 Sciamanna, 9 Abreu.

A disposizione: 12 Zappala, 13 Rizzo, 14 Bucca, 15 Simoncini, 17 Padovano.

Allenatore: Federico Nofri.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini, 17 Lazzarini, 4 Risaliti, 15 Poggesi; 8 Settembrini, 5 Bianchi (12′ st 21 Castiglia), 18 Damiani; 16 Bramente (1′ st 10 Pattarello), 9 Boubacar (12′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (21′ pt 7 Convitto; 39′ st 13 Bruni).

A disposizione: 22 Viti, 2 Martucci, 14 Forte, 20 Zona.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (Zef Preci di Macerata – Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto).

RETI: st 33′ Settembrini rig.

Note – Spettatori: 500 circa. Recupero: 2′ + 5′. Angoli: 4-11. Ammoniti: st 33′ Mandorlini, 34′ Settembrini.