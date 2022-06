Banca Etruria e consulenze d’oro: tutti assolti i 14 imputati

E’ la sentenza mette la parola fine, per le consulenze, salvo eventuali ricorsi, pronunciata poco dopo le 11, dal giudice Ada Grignani.

Per i 14 imputati piena assoluzione,perchè il fatto non sussiste.

Il pm Angela Masiello aveva chiesto il massimo della pena (1 anno) per Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena ed ex vicepresidente di Etruria, e per altri tre dirigenti: Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nannipieri.

Per gli altri le condanne chieste erano da 8 a 10 mesi.

Il pm aveva chiesto condanne di 8 mesi per Daniele Cabiati, Carlo Catanossi, Emanuele Cuccaro, di 9 mesi, per Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, Anna Nocentini Lapini, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori e Ilaria Tosti, di 10 mesi per Claudio Salini .