Litigi nei ristoranti valdarnesi

I militari della compagnia di San Giovanni, sono dovuti intervenire in tre locali valdarnesi.

Il primo in un locale di Montevarchi.

Segnalata la presenza di persone in evidente stato di alterazione.

Dopo una segnalazione è intervenuta una pattuglia e in poco tempo la situazione è tornata alla normalità.

In questo caso sembra che alla base dell’accaduto ci fosse una lite per gelosia.

Il secondo, a San Giovanni Valdarno, l’intervento si è reso necessario per calmare gli animi tra alcui giovani che dalle parole stravano rischiando di passare alle mani.

La presenza dei carabinieri è stata in questo caso provvidenziale.

Il terzo episodio ha impegnato un’altra pattuglia nel comune di Bucine in una festa di matrimonio.

L’eccessivo consumo di sostanze alcoliche ha rischiato di degenerare ed è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno evitato la rissa.