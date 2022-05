S.S. Arezzo: settore giovanile, il report del fine settimana

JUNIORES NAZIONALE | Tolentino – Arezzo 1-2



La Juniores di mister Jody Zurli chiude la stagione regolare con l’undicesima vittoria su undici trasferte ribaltando nella ripresa il Tolentino, andato al riposo in vantaggio grazie ad una rete di Giorgetti.

Nella ripresa pareggio di Osakwe e gol del vantaggio grazie ad un autorete di Ceresani.

Nel prossimo week-end prenderà il via la fase finale con il Cavallino che entrerà in gioco dagli ottavi di finale in calendario il prossimo 8 giugno.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI | Mazzola Valdarbia – Arezzo 0-3

Gli allievi nazionali di mister Massimiliano Bernardini ottengono la promozione alla categoria elite’ vincendo sul campo del Mazzola Valdarbia nell’ultimo decisivo incontro del triangolare finale.

In terra senese si gioca una partita tirata e combattuta con i padroni di casa che ci provano nella prima frazione ma gli amaranto reggono bene l’urto.

Nella ripresa esce l’Arezzo che prende le redini del gioco e trova le reti della vittoria con Parretti, Parisi e Pernici.

Per gli Allievi del Cavallino si conclude qui una stagione trionfale.

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI | Poggibonsese Calcio Invicta – Arezzo 1-3

I giovanissimi di mister Domenico Avantario sfiorano l’impresa.sul campo della Poggibonsese Invicta.

Il 4 a 1 dell’andata condiziona notevolmente la gara ma gli amaranto offrono una prestazione maiuscola andando avanti di tre reti.

Nel primo tempo segna Camerini poi nella ripresa l’Arezzo resta in 10 ma trova ugualmente altre due reti grazie a Sussi, che trasforma un calcio di rigore, quindi ad un’autorete dei padroni di casa.

La rimonta sembra possibile ma a tre minuti dalla fine il gol della Poggibonsese gela le speranze del Cavallino che ora dovrà affrontare il triangolare delle perdenti per cercare di guadagnare l’ultimo posto utile per la promozione alla categoria elite’.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI | Arezzo – Sinalunghese 5-1

Nell’ottava giornata della fase 2 del campionato per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi vincono largamente nel big-match contro la Sinalunghese e proseguono la propria marcia in vetta alla classifica del raggruppamento.

Gli amaranto partono lenti e vanno sotto nel punteggio ma già al riposo la situazione è ribaltata grazie alle reti di Fratini, Gori e Fiacchini.

Nella ripresa l’Arezzo controlla agevolmente la gara e trova altri due gol con Fratini, per lui è doppietta, e Minocci.