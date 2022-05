Nasconde sei dosi di eroina in bocca, bloccato e arrestato dai carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un pregiudicato poco meno che trentenne, colto in possesso di sostanze stupefacenti in quantitativi e modalità tali da presumere che le stesse detenendo ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta nell’agglomerato urbano ricompreso tra la linea ferroviaria e la zona c.d. “della Ginestra” di Montevarchi.

Nel corso del servizio, ai Carabinieri, intenti a perlustrare le arterie stradali cittadine, non è sfuggito l’atteggiamento guardingo dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine quale assuntore nel contesto dei reati concernenti lo spaccio di stupefacenti.

Nel momento in cui nota la gazzella dell’Arma, l’uomo, che sta percorrendo a piedi una strada periferica, innervositosi vistosamente, cambia bruscamente direzione, e prova ad allontanarsi, accelerando vistosamente il passo.

Dopo alcuni minuti, l’uomo viene ntercettato mentre, con passo sempre più celere, cerca di guadagnare la fuga.

Bloccatolo, i Carabinieri procedono alla perquisizione personale, nonostante il vano tentativo di inghiottire lo stupefacente, viene trovato in possesso di sei dosi di eroina, già suddivise e pronte per la vendita, poco meno di 5 grammi di stupefacente, nascosto in bocca.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri è stato anche decisivo per scongiurare seri rischi per la salute del trentenne, con conseguenze gravissime qualora fosse effettivamente riuscito ad inghiottire le dosi di eroina.

Oltre alle dosi di stupefacente, i Carabinieri gli trovano circa 300 € in contanti, in banconote di piccolo taglio, palese provento di attività di spaccio.

L’uomo viene portato in caserma per i rilievi dattiloscopici e gli accertamenti di rito.

Qui, di fronte al palese quadro indiziario, scatta inevitabilmente l’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestrato.

Le dosi di eroina verranno sottoposte alle previste analisi chimiche, dalle quali sarà possibile determinarne l’esatta natura, ed auspicabilmente acquisire qualche elemento d’aiuto per risalire alla provenienza.