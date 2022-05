Successo della gara di endurance al centro equestre La Fogliarina a Ciggiano

By Ufficio Stampa

Quarta tappa del Campionato toscano e pony, seconda tappa interregionale Toscana Umbria e primo Memorial Gianfranco Nassini, il tecnico e cavaliere morto lo scorso anno durante una gara di endurance.

Un centinaio di cavalieri ed amazzoni al via, tra cui tantissimi bambini e ragazzini.

Quasi la metà dei partenti.

Segno di una disciplina sportiva in crescita, svolta in aperta campagna alla scoperta dei luoghi più suggestivi della nostra Toscana.

Tanta allegria e sano tifo alle premiazioni.

E’ stato Vincenzo Abruzzese, che su Kahrma ha vinto anche la best condition, a ricordare Gianfranco Nassini. “E’ bello vedere qui tanti suoi amici – ha detto – cavalieri ed amazzoni che lui stesso ha avviato all’endurance e poi preparato per le gare.

E mi fa piacere che molti siano giovanissimi.

L’augurio che faccio a tutti è di andare avanti nelle gare divertendosi e montando bene a cavallo.

Proprio come voleva Gianfranco.”

Soddisfatta anche la padrona di casa ed organizzatrice dell’evento Sheena Conant:

“E’ andato tutto bene – dice – è stata una bella giornata, una vera festa dello sport.

Mi auguro di poter ripetere anche negli anni a venire questa iniziativa.”

Ma ecco i migliori binomi di ogni categoria.

CEN B 81 km: 1° Elio Guidi in sella a Forresth, 2° Vito Grippo (Cayam RDR), 3° Giulia Bonomi (Sahir by Amina), 4° Paolo Campetella (Gaya Du Barthas), 5° Elena Niccolaini (Divinus). Best condition per Gaya du Barthas.

CEN A 40 km: 1° Vincenzo Abruzzese su Kahrma che ha vinto anche la Best condition, 2° Chiara Berni, 3° Livia Serao, 4° Luigi Baglioni, 5° Enrico Martini.

DEBUTTANTI 20 km: 1° Sara Mosca che ha ottenuto anche la Best Condition con Uranio Baio, 2° Giacomo Paganucci, 3° Leonardo Bellaccini, 4° Nina Prochazka, 5° Martina Sposini.

Punteggio di merito cavalieri non agonisti Debuttanti 20 km: Gabriele Marinelli, Francesca Corzetti Ulivelli.

CEN A Under 14 40 km: 1° Carola Polverini, 2° Giorgia Baldicchi, 3° Marie Panigoni, 4°, Camilla Bartolucci, 5° Giorgia Parretti.

Punteggi di merito cavalieri non agonisti debuttanti Under 14 20 km: Cristina Bruscolini, Pamela Negrini.

Pony Elite 8 km: 1° Giulia Dini, 2° Andreea Miruna Eftime, 3° Vittoria Signorini, 4° Amedea Ella Papini, 5° Vittoria Galli.

Pony B 6 km: 1° Miranda Xia, 2° Teresa Pino, 3° Olivia Cecchi, 4° Gemma Arcangioli, 5° Irene Vaccai.

Pony A 4 km: 1° Vittoria Monetti, 2° Agata Pino, 3° Beatrice Romano, 4° Elen Ducci, 5 Vittoria Zanasi.

Categoria Pony Avviamento: Costanza Monetti, Ginevra Scatragli, Mara Pino, Noemi Cerini, Matilde Savelli, Teresa Guerri, Mariandrea Battistelli, Alessandro Donati, Anita Carboni, Leonardo Mondò, Sara Moretti, Daria Tecchi, Lucia Corneo, Diana Fibra, Matilde Meocci, Giulia Romano.