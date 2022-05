Lornano Badesse-Arezzo 2-0

90′ + 6′ – Brutto passo falso per l’Arezzo che resta al terzo posto ma dovrà giocarsi la matematica negli ultimi 90′ della regular season domenica prossima contro la Flaminia.

90′ + 3′ GOL LORNANO BADESSE: Gozzerini in contropiede chiude i giochi.

90′ – Concessi sei minuti di recupero.

86′ GOL LORNANO BADESSE: Lucatti dal dischetto spiazza Colombo.

85′ RIGORE LORNANO BADESSE: Mancino stende Paparusso in area e l’arbitro indica il dischetto.

79′ – Esce Lazzarini per Mancino.

77′ – Problemi per Lazzarini, il centrocampista accusa crampi.

71′ RIGORE SBAGLIATO: Calderini spreca dagli undici metri, Conti manda in angolo.

70′ RIGORE: fallo di mano in area di Chiti. L’arbitro indica il rigore.

68′ – Miracolo di Colombo che salva i suoi sull’occasionissima capitata sui piedi di Cecconi.

67′ – Entra Pinna per Persano.

65′ – Guidarelli ci prova dal vertice destro, Colombo blocca.

63′ ESPULSO: secondo giallo per Biondi che viene espulso.

62′ – Esce Benedetti per Marchi.

54′ – Combinazione Lazzarini-Cutolo con Lazzarini che va al tiro mancando di pochissimo il bersaglio.

51′ – Bel tiro di Calderini dal limite, Conti manda in angolo.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Zona salva i suoi allo scadere bloccando il contropiede di Frosinini. Lornano Badesse e Arezzo vanno al riposo sullo 0-0.

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – Cutolo fa tutto da solo, si libera di due avversari, entra in area e con un sinistro potente impegna Conti.

40′ – Ancora Cutolo sugli sviluppi di un corner, il capitano non trova la porta.

30′ – Ci prova Cutolo dal limite, Conti blocca a terra.

29′ – Cutolo dalla bandierina trova Frosali in area, pallone sopra la traversa.

28′ – Ancora Calderini, servito da Benedetti, fa tutto bene entrando in area ma al momento del tiro non trova la porta.

26′ – Angolo per i padroni di casa, Schiaroli trova il tempo giusto ma non inquadra la porta.

20′ – Ammonito anche Zona per un intervento in scivolata su Frosinini.

17′ – Calderini va via sulla sinistra e mette al centro per Lazzarini: il numero otto devia con il piatto destro ma non trova la porta.

16′ – Buona azione manovrata dell’Arezzo, Calderini viene murato al momento del tiro. Il Lornano Badesse fin qui è tutto nelle ripartenze e nella verve di Diarrassouba.

10′ – Campo ‘piccolo’, partita giocata soprattutto sulla fisicità da una parte e dell’altra.

7′ – Ammonito anche Biondi: intervento da dietro su Diarrassouba.

2′ – Ammonito Chiti che ferma Calderini trattenendolo per la maglia.

1′ – Inizia adesso la partita con alcuni minuti di ritardo per un problema ad una delle due porte. Confermati gli schieramenti. La pioggia caduta durante l’ingresso sul rettangolo verde delle due squadre ha reso ‘viscido’ il terreno di gioco.

LORNANO BADESSE (4-3-3): 1 Conti; 6 Schiaroli, 5 Manganelli, 3 Paparusso; 7 Frosinini (36′ st 16 Corsi), 4 Chiti (29′ st 19 Discepolo), 8 Ranelli, 2 Cecconi; 11 Cappelli (18′ st 14 Guidarelli), 9 Lucatti, 10 Diarrassouba (39′ st 20 Gozzerini).

A disposizione: 12 Trapassi, 13 Bonechi, 15 Mari, 17 Berardi, 18 Mignani.

Allenatore: Antonio Alessandria.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner, 2 Biondi, 77 Frosali, 33 Zona (43′ st 7 Marras N.); 8 Lazzarini (34′ st 20 Mancino), 95 Pizzutelli (44′ st 6 Pisanu), 5 Benedetti (17′ st 26 Marchi); 10 Cutolo, 90 Persano (22′ st 19 Pinna), 18 Calderini.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 16 Sicurella, 21 Ruggeri.

Allenatore: Stefano Martinelli (Marco Mariotti squalificato).

ARBITRO: Stefano Peletti di Crema (Manuel Cavalli di Bergamo – Carlo Farina di Brescia).

RETI: st 41′ Lucatti rig., 48′ Gozzerini.

Note – Spettatori: 500 circa. Recupero: 1′ + 6′. Angoli: 4-9. Ammoniti: pt 2′ Chiti, 7′ Biondi, 20′ Zona; st 37′ Schiaroli. Espulsi: Biondi al 18′ st per doppia ammonizione.