By Il Burattino

Un autodromo sgradito in Piazza Grande

Perché Piazza Grande, che dovrebbe avere vocazione turistica e quindi essere preservata al massimo dalle auto è sempre così ?

Non è una piazza.

È un autodromo.

Ma a Pistoia è così?

A Lucca ?

Siena ?

Firenze ?

Ma come può pensare di fare un salto qualitativo come città d’arte turistica quando devi stare attento a non esser investito e ti tocca portare a casa foto turistiche della piazza con le auto ?

Ma immagini piazza Duomo a Milano o Piazza Unità a Trieste con le auto parcheggiate oggi come si usava nel dopoguerra ?

Senza contare che durante manifestazioni varie durante l’anno la piastrellatura della piazza viene anche deturpata, come in passato accadde, con chiazze d’olio e amenità del genere.

Un vero schifo !