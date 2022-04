L’ ex sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, prosciolto dall’accusa di “omissione di atti d’ufficio”

Così, nell’ Udienza preliminare del 20 aprile, Giudice la dottoressa Soldini e Pubblico Ministero la dottoressa Taddei, si è concluso l’iter processuale che ha riguardato l’ex sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, coinvolto nella vicenda relativa al sequestro di un impianto di demolizione.

Il fatto risale al gennaio 2019 quando i carabinieri forestali sequestrarono l’impianto.

Nei mesi successivi, dai controlli nel sottosuolo sono stati rinvenuti eternit e amianto. Per Cornioli, al tempo sindaco di Sansepolcro, l’accusa era stata di “omissione di atti d’ufficio”. Oggi si è arrivati alla conclusione.

“Sono soddisfatto per come è terminata la vicenda. Come avevo detto a suo tempo, non c’erano i presupposti per portare avanti questa accusa nei miei confronti – spiega Cornioli – E infatti chiesi subito di poter essere ascoltato dal Procuratore della Repubblica per chiarire la mia posizione.

Ho sempre avuto la massima fiducia nella magistratura e questa conclusione conferma quanto ho sempre dichiarato e sostenuto rispetto alla vicenda”.