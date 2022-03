Mezzamaratona del Casentino dominata dalla U.P.Policiano: foto e risultati

Mezzamaratona del Casentino La U.P.Policiano domina sia nella km 11 che nella km 20,500

L’atleta keniano Loitanyang che corre con i colori della Polisportiva Policiano ha vinto questa mattina in volata la Mezzamaratona Nazionale del Metauro (Pesaro Urbino) con il tempo di 1.06.25 su El Mazzouri 1.06.26

La Polisportiva Policiano ha dominato anche in casentino sia nella gara degli 11 km con Filippo del Buono in campo Maschile e Virginia Leonardi in quella femminile e nella km 20,500 con Graziani e Valentina Mattesini.

Si è disputata questa mattina ad Ortignano Raggiolo , la 6^ edizione della Mezzamaratona del Casentino alla quale hanno preso parte circa 200 atleti fra competitivi nella gara in linea più oltre 70 del settore giovanile.

Alle 10 è stato dato il via dal Sindaco di Ortignano dopo aver ascoltato l’inno nazionale.

Partenza molto spettacolare con ritmi già sostenuti fin dall’inizio condotta da un gruppetto di circa 10\15 unita tra cui i protagonisti della gara degli 11 km (Del Buono,Bartolini,Occhiolini,Tartaglini,Banelli,Mori e Menonna) e quelli della 21 km Graziani,Krivosheev,Pastorini,Vannuccini,Dibra e Bettarelli.

La coppia della U.P.Policiano Mattesini e Leonardi hanno staccato tutte le avversarie fin dal 2° km mantenendo il vantaggio sia nelle 11 km che nella 21.

Il gruppo degli uomini è rimasto compatto fino alla deviazione per la 11 km e per la 21, a questo punto per la gara degli 11 km Filippo del Buono è riuscito a staccare i più diretti avversari, Bartolini e Occhiolini che hanno fatto resistenza fino all’ultimo km, poi Del Buono (casentinese doc) incentivato dalla spinta dei sostenitori di casa è riuscito a guadagnare quei 100 metri sufficienti a farlo vincere su Bartolini e Occhiolini, più staccati al 4° posto Tartaglini e 5° Menonna .

Nella gara Femminile netta vittoria per Virginia Leonardi sulla compagna di squadra Valentina Rossi e al 3° posto Angela Ceccarelli.

Nella mezzamaratona il gruppo di testa composto da Graziani, Krivosheev,Pastorini,Dibra e Bettarelli intorno al 17° km si è frazionato dietro la spinta di Graziani e Krivosheev che sono rimasti soli, mentre gli altri perdevano terreno , Nel finale ,intorno al 19° km Graziani aumenta un po’ il ritmo che il compagno di squadra Krivosheev non riesce a mantenere portandosi al traguardo di Ortignano con 10” di vantaggio sul compagno di squadra mentre al 3° posto Pastorini staccato di poco più di 30”,

In campo femminile netta vittoria di Valentina Mattesini in 1.22’ su Rodriguez Dejanica staccata di 5’ ed Elisa Bassani di circa 10’.

Nella classifica di società la U.P.Policiano vince sulla Subbiano Marathon e l’Atletica Casentino.

Ottima l’organizzazione curata dalla Casentino running con il supporto del comune e della Uisp provinciale.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix , Lunedi 18 Aprile con la 20^ Parcocorsa con partenza e arrivo alla Fortezza Medicea di Arezzo.

Ordine di Arrivo km 11

1° Del Buono Filippo U.P.Policiano 41’55” Leonardi Virginia U.P.Policiano 48.33

2° Bartolini Patrizio Trail Running Project 42’21” Rossi Valentina U.P.Policiano

3° Occhiolini Filippo Filirun Team 42’32” Ceccarelli Angela Filirun Team

Ordine di Arrivo della km 20,500

1° Graziani Emanuele U.P.Policiano 1.12’51 Mattesini Valentina U.P.Policiano 1.22.22

2° Kriovosheev Evgeni U.P.Policiano 1.13.00 Dejanica Rodriguez Runcard

3° Pastorini Michele U.P.Policiano 1.14.17 Bassani Elisa Atl. Sestini

4° Dibra Andi Pol. Chianciano 1.14.44 Caponera Stefania Runcard

5° Bettarelli Stefano U.P.Policiano 1.16.11 Nassini Michela Avis Pratovecchio

RISULTATI MEZZA MARATONA DEL CASENTINO

Fabio Sinatti