Oibò oibò con il turista come farò

L’atteso “tana liberi tutti” è imminente.

Il 31 marzo è alle porte, ma è bene ricordare che l’indomani è il 1 aprile e che, per tradizione popolare, è il giorno degli scherzi noto come Pesce d’aprile.

Appunto! Auguriamoci, che tale non risulti per una qualsivoglia quisquilia.

Orbene, una riflessione sorge spontanea proprio in vista di questa apertura.

Riflessione che riguarda questa nostra città e di come si prepara ad accogliere coloro che arriveranno per visitarla: gli attesi turisti, che dovrebbero portare un pizzico di ossigeno al già provato settore economico.

Certo, bar e ristoranti dovrebbero essere in esercizio e ben contenti di ricevere gli avventori, ma più in generale, la città cosa avrà da offrigli visto che questa amministrazione, sia nel primo, quanto in questo secondo mandato, non ha organizzato nulla, né predisposto eventi ad hoc per promuovere il pur ricco ed invidiato patrimonio artistico che sta qui da secoli e secoli e che tutto il mondo ci invidia!

Né una mostra che si possa considerare tale, né un convegno di elevato valore, ma solo il nulla del nulla.

Anche la Mostra “BRUNO GALOPPI. Il design orafo tra gli anni Cinquanta e Settanta ad Arezzo” chiude i1 13 marzo, nessuno ha inteso, almeno fino a questo momento, prorogarla.

E dire che ad oggi è l’unica vera occasione, che si possa dire tale, ospitata in questa città e che celebra un signore, aretino, che le ha dato lustro e prestigio.

Non accadeva da anni, a memoria, l’ultima mostra/evento è stata quella dedicata ai 500 anni di Vasari, poi il nulla.

O meglio solo eventi mercuriali nel periodo natalizio, quello internazionale a settembre e quell’altro dedicato al cibo di strada.

Null’altro!

Un po’ pochino per una città ricca di storia che si dice essere aperta al turismo, e per una amministrazione che si dice attenta alla cultura!

Ah già, ma è tutta colta dell’alta velocità che qui non ha una stazione altrimenti avremmo turismo a go go 365 giorni all’anno!