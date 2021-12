Aiuto mi si è ristretta la banca

Mentre la città vive un momento magico, frastornata da luci e da affollamenti, in un silenzio preoccupante si sta consumando una vera e propria rivoluzione nel campo bancario.

In via Roma, sotto i portici, dove era la ex Cassa di Risparmio di Firenze ci sono grandi lavori, sedie e tavoli accatastati in quanto lì verranno accorpate alcune filiali storiche della ex Bancaetruria, (ve la ricordate?) come quelle di via Montefalco, via Vittorio Veneto, Saione e viale Santa Margherita.

Anche la provincia non è da meno, viste le chiusure programmate delle filiali di Olmo e di Alberoro, mentre quella di Capolona è già avvenuta accorpata a quella di Subbiano.

Si dirà che questo è il futuro delle operazioni bancarie, sempre più on line e meno personalizzate.

Intanto osserviamo i moccoli di alcuni negozianti che per le loro operazioni devono spostarsi in pieno centro con tutte le difficoltà di mobilità.

Poi consideriamo una clientela abbastanza anziana, che dovrà appoggiarsi a strumenti di cui non ha particolare confidenza.

Vedo già un cliente che deve dare l’ok ad una transazione bancaria ed ha 20 secondi per digitare il codice.

oddio, dove cazzo l’ho messo?

In quel momento il nipote gli chiede dove è lo yogurt e lui risponde sudato: non rompere mi sta scadendo il tempo…

Il nipote si mette a piangere ma lui digita finalmente il codice soddisfatto.

Ma la procedura è sadica e per concludere ti chiede il Key6.

Altri 20 secondi di tensione.

La prima password che gli viene in mente è: mavaffanculo!

Chi scrive ha avuto modo di vivere un’altra banca, certo con tutti i pregi e difetti che hanno le banche.

Ma chi veniva a chiedere un piccolo prestito aveva bisogno anche di rassicurazioni e di conforto, pronto a raccontarti della sua vita e delle sue difficoltà.

E il territorio aveva una precedenza.

Tutto questo prima che gestioni scellerate (a volte venute da lontano) non compromettessero questo meccanismo.

Per le nuove generazioni sarà tutto normale e nessuno sentirà la mancanza di rapporti umani che anche nel contrattare il vile denaro ci sarebbe bisogno.