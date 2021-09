Maltempo ad Arezzo e provincia, violente raffiche di vento, scoperchiati tetti e alberi caduti

Raffiche di vento nel tardo pomeriggio in in città e nella provincia di Arezzo, la cui furia ha provocato molta paura e danni a tetti e piante sradicate finite nelle sedi stradali.

Decine gli interventi nel territorio ma non sono segnalate persone ferite.

Un pino in viale Buozzi, ha ostruito il lato della strada che sale dal cimitero verso il Prato.

E anche uno in zona Belvedere e su viale don Minzoni.

Segnalazioni anche in Casentino, dove in un post su facebook il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, raccomanda i cittadini di non uscire.