Toast… sai cosa mangi?

Milioni di persone ogni giorno mangiano un toast.

Noi mangiamo senza conoscere ciò che succede nel nostro stomaco dopo il pasto.

Un semplice toast con prosciutto cotto e sottiletta hanno una loro storia.

Succede che questi alimenti arrivano dentro lo stomaco.

Abbinare formaggi e salumi e’ una scelta sana?

Ragioniamo sul percorso del nostro toast nell’intestino.

A digiuno lo stomaco e’ piccolo: 25-50 cc.

Ha una acidità elevata con un pH tra 1-3.

Il nostro toast contiene carboidrati, grassi, proteine.

Appena il toast con prosciutto cotto e sottiletta raggiungono lo stomaco, iniziano le contrazioni gastriche: tre contrazioni al minuto con lo scopo di disintegrare le componenti alimentari introdotte.

Nello stomaco gli alimenti scompaiono perché tutti gli alimenti vengono ridotti a chimo, una specie di omogeneizzato.

Trasformare il nostro toast può richiedere anche ore, favorendo il reflusso gastro-esofageo. I carboidrati del panino o toast non vengono digeriti nello stomaco e neppure i grassi sono digeriti nella cavità gastrica.

Solo le proteine iniziano ad essere digerite dagli acidi e dagli enzimi gastrici.

La composizione nutrizionale degli alimenti condiziona il tempo di svuotamento del cibo dallo stomaco.

Poiché nel nostro toast ci sono dosi generose di grassi dati dalla sottiletta e dal prosciutto cotto, si ha un lento svuotamento dello stomaco.

La digestione delle proteine e’ ostacolata dalla dose di grassi.

I carboidrati frenano anche loro la digestione gastrica.

Per farla breve: il toast con prosciutto cotto e sottiletta può restare nello stomaco ore.

Il pasto successivo trova lo stomaco occupato e se continuiamo a mangiare alimenti ricchi di grassi (formaggi, salumi, carni grasse…) lo stomaco si fa “sentire” con bruciori, dolori, reflusso gastro-esofageo.

Invece di conoscere il motivo di questi sintomi legati alla alimentazione, si entra in farmacia per assumere anti acidi.

Per avere una sana digestione gastrica, per non avere reflusso gastro-esofageo, per favorire lo svuotamento dello stomaco occorre mangiare vegetale, ridurre in piccole porzioni il cibo, non mangiare con voracita’ tutto e subito.

Occorre sopratutto ridurre la dose di grassi in ogni pasto.

Mangiare alimenti con proteine magre (il rapporto tra proteine e grassi in un alimento deve superare il valore 5).

Quindi la composizione del toast con prosciutto cotto e sottiletta non e’ una salutare scelta.

Abbinare formaggi con salumi non e’ una salutare combinazione alimentare.

Attenzione pure al sandwich o al tramezzino infarcito di maionese, condimenti grassi.

Più un cibo e’ grasso, più resta a lungo nello stomaco favorendo bruciori, dolori dopo il pasto e il reflusso gastro – esofageo.

Buona giornata in salute.