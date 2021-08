Muri, murales e muraiola

By Il Burattino

Il sindaco Ghinelli svolta verso una filosofia green ?



Ambientalista di ritorno ?

A giudicare dalla sua lassista tolleranza per l’invasione di erba ed erbacce in città, parrebbe di si.







Non gli garbano i murales vicino alla Misericordia, non è un mistero, così per dargli nuova eleganza, lascia che erbacce crescano sul muro, alla base dell’opera.

Meraviglioso !!!

Green e amante del cibo a chilometro zero, poiché tollera che nella fontana di piazza Sant’Agostino, in un “brodo primordiale”, si mescolino birra e un piatto di pasta fredda, oltre ad altri rifiuti assortiti.

In compenso è tornato bello nero in città: abbronzatura o incazzatura ?

Presto lo scopriremo.