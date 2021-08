La speranza di ritrovare Gas

Non ci si rassegna a perdere l’amico del cuore. Dall’undici giugno Gas, un border collie di 2 anni, non castrato con microchip, molto socievole, tricolore, abituato a bambini e gatti, è scomparso da casa in località Manziana di Olmo e Katia non si dà pace.

Si susseguono gli annunci e le offerte di ricompensa a chi fornirà indicazioni per il suo ritrovamento.

Chi ama gli animali sa quanto dolore può dare la loro perdita.

Per questo ben vengano le segnalazioni, ricordando che Gas ha la caratteristica di avere tre zampe colorate di marrone.

Ricordo a Katia la vicenda di PATO, il cane di mio nipote, ritrovato dopo quasi tre anni dalla sua scomparsa e tantissime persone si mobilitarono nella sua ricerca.

Bisogna sperare che ce la faremo anche questa volta e che Gas tornerà a giocare con le palline che suonano.

Intanto, come scrive Katia nel suo profilo:

Amore mio..corri..corri come hai sempre fatto..corri veloce..non sai quanto vorrei vederti riapparire in corsa verso di me..ti aspetto a braccia aperte per tornare a quella felicità che noi sappiamo..spero che qualcuno possa aiutarci in questo‼️Gas sono 2 mesi che è scomparso da loc Manziana Olmo Arezzo ha microchip non castrato tel.3333909688‼️