Giù dalla moto, perde la vita a 32 anni

Nel pomeriggio di ieri poco prima delle 18,00 un incidente avvenuto sulla strada regionale 429 tra Radda in Chianti e Badia a Coltibuono, nel Senese, è stato fatale ad un motociclista 32enne residente a Cavriglia, Marco Gatto, era in sella alla sua Triumph quando per cause ancora di accertamento ha perso il controllo del mezzo.

Non c’è stato neppure il tempo per un trasporto in ospedale: i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma, hanno potuto solamente constatarne il decesso dopo pochi minuti.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.