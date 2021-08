Arezzo in caduta libera

Tanti turisti, sopratutto stranieri, stanno visitando Arezzo, visto che di solito questo è il periodo di punta per le vacanze.

E cosa li aspetta ?

Un decoro da terzo mondo, ovvio !

La cultura del bello di una città d’arte come la nostra, sembra distante dal pensiero dell’Amministrazione, a giudicare dagli scempi delle foto.



Cartoni abbandonati, milioni di scritte sui muri, pareti scrostate, tavole di legno marcio a coprire finestrelle, erbacce sugli scalini di chiese e monumenti, bidoni sporchi e ogni schifezza annessa e connessa.

In pieno centro, come Corso Italia, via Cesalpino, via Madonna del Prato (il punto più degradato), laddove la gente passa più frequentemente nei vari giri turistici.

Un biglietto da visita pessimo, i fatti parlano, le fondazioni chiacchierano.

Siamo sempre di più in caduta libera.