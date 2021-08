L’amichevole Arezzo-Lupa Frascati nel segno della solidarietà

By Ufficio Stampa

Prima uscita stagionale per l’Arezzo al Comunale all’insegna della beneficenza e della solidarietà per i ragazzi di mister Mariotti.

Domenica 22 agosto alle ore 17 il ‘Città di Arezzo’ ospiterà il primo memorial Lenza Palma, madre dei dirigenti amaranto Guglielmo e Francesco.

Avversario del Cavallino la Lupa Frascati, club di Eccellenza laziale che condivide con la Società Sportiva Arezzo il main sponsor New Energy Gas e Luce.

Un’amichevole che si ripete a distanza di un anno, questa volta ad Arezzo, con l’intento di raccogliere fondi da devolvere ad un’associazione del territorio.

L’intero incasso infatti sarà devoluto all‘A.s.d. TMA Toscana, una realtà che da 12 anni è impegnata nel creare e realizzare progetti per bambini e ragazzi autistici, e con disabilità intellettive cercando, attraverso l’attività sportiva, di favorirne l’integrazione sociale.

Due premi speciali: vota il migliore in campo

Il memorial Lenza Palma grazie alla partnership con Jessica Jewels ed Euronics vedrà la consegna a fine partita di due premi speciali.

La squadra vincitrice riceverà il premio realizzato dall’artista Marco Benedetti, amministratore delegato di Jessica Jewels, azienda con esperienza trentennale operante nel settore orafo, mentre il miglior giocatore, votato anche dai tifosi, sarà premiato dalla società con un riconoscimento messo a disposizione da Euronics.

Come acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i tagliandi, in base alla normativa vigente, solo online a partire dalle 14 di oggi al seguente link e per il solo settore di tribuna al costo di 5 euro.

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green pass i quali dovranno rispettare il distanziamento sugli spalti indossando i dispositivi di sicurezza predisposti dalle norme anti-Covid.

L’ingresso è gratuito fino al 14esimo anno di età, resta l’obbligo del Green pass per tutti coloro che hanno già compiuto 12 anni.

L’ingresso per gli invalidi (cento per cento, con accompagnatore) è gratuito. È necessario inviare una mail a elisa.panichi@ssarezzo.it entro e non oltre le 19 di giovedì 19 agosto pv.