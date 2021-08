L’Ortica dice basta ai numeri della lotteria

Come portavoce dell’Ortica, vi dico che da oggi come testata non pubblicheremo più alcun dato dell’Asl Toscana relativo al numero di vaccinati, dosi somministrate, guarigioni, ricoveri, ecc.

Visto che noi non facciamo il copia e incolla delle cifre, ma li rimettiamo ogni volta a mano, ci accorgiamo di tanto in tanto delle incongruenze, a volte aumentano e a volte calano, nella medesima fascia d’età, senza alcuna logica.

A questo punto, anche se gli articoli della Asl vengono firmati ufficio stampa, al di là della nostra credibilità, da oggi vogliamo evitare di dare i numeri al lotto.

Non vogliamo passare per quelli che sbagliano a scrivere, quando poniamo molta attenzione proprio in questi aspetti cruciali.

Ci scusiamo con i nostri lettori, ma in ogni caso la rete è piena di numeri, con un click potrete sceglier il vostro numero preferito e giocarvelo sulla ruota di Firenze (è da qui che arrivano i numeri).

Vi suggeriamo a supporto di quanto sopra:

Report vaccinazioni 6 agosto 2021

Report vaccinazioni 10 agosto 2021

e la lettura del libro “Eresia” di Massimo Citro Della Riva, che suscita non poche perplessità riguardo la pandemia, il rebus dei dati la paura, la scienza e il capitalismo.

A questo punto ci chiediamo se anche le altre testate locali web, televisive, carta stampata e radio, controllano anche loro i dati, li copiano incollano o li leggono così come sono senza controllare i precedenti.

Da oggi noi non lo faremo più, contateci.