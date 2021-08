Società Sportiva Arezzo: Paci e Apolloni vestono l’amaranto

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con :Luigi Paci , portiere classe 2003, e con Federico Apolloni , centrocampista classe 2000.

Luigi Paci, originario di Massa, arriva in amaranto dall’Empoli, società in cui è cresciuto.

Nell’ultima stagione ha difeso la porta della Primavera 3 del Livorno.



Federico Apolloni è cresciuto tra le fila dell’Empoli prima di passare al Ponsacco, quindi al Follonica Gavorrano dove nell’ultima stagione ha messo insieme 29 presenze siglando 4 gol. Un under di esperienza avendo già collezionato in totale 47 presenze in due stagioni in serie D.

Entrambi i giocatori sono già in ritiro a disposizione di mister Mariotti.